Німеччина буде депортувати українців віком 23–60 років, які не мають звільнення від служби

ФРН почне депортувати українських чоловіків 23–60 років, які не мають звільнення від військової служби та перебувають у країні нелегально.
Про це повідомляє DW.
Правило стосується чоловіків 23–60 років, які прибули після 31 липня 2026 року.
Для тимчасового захисту треба довести, що чоловік законно виїхав з України або звільнений від військової служби.
Тих, хто вже мав захист у Німеччині до цієї дати, зміни не стосуються.
Якщо права на тимчасовий захист немає, можна подати на притулок.
Але сам військовий обов’язок в Україні не є автоматичною підставою для притулку.
Українців, які залишаться в Німеччині нелегально, можуть депортувати за загальними правилами.
Тимчасовий захист для інших українців у ЄС продовжили до 4 березня 2028 року.