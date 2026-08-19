Політика Німеччина буде депортувати українців віком 23–60 років, які не мають звільнення від служби

2026-08-19 12:37

ФРН почне депортувати українських чоловіків 23–60 років, які не мають звільнення від військової служби та перебувають у країні нелегально.

Про це повідомляє DW.

Правило стосується чоловіків 23–60 років, які прибули після 31 липня 2026 року.

Для тимчасового захисту треба довести, що чоловік законно виїхав з України або звільнений від військової служби.

Тих, хто вже мав захист у Німеччині до цієї дати, зміни не стосуються.

Якщо права на тимчасовий захист немає, можна подати на притулок.

Але сам військовий обов’язок в Україні не є автоматичною підставою для притулку.

Українців, які залишаться в Німеччині нелегально, можуть депортувати за загальними правилами.

Тимчасовий захист для інших українців у ЄС продовжили до 4 березня 2028 року.

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