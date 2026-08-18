Економіка Фінансовий ринок України поніс втрати - протягом останнього місяця без ліцензій лишилися 11 установ

2026-08-18 13:29

Кількість учасників небанківського фінансового ринку України протягом місяця зменшилася на 11 установ - до 727. При цьому кількість банків за місяць не змінилася, повідомили в НБУ.

Так, протягом минулого місяця регулятор припинив дію ліцензій низки учасників ринку. Зокрема, за заявою самого учасника всі ліцензії анулювали одному страховикові non-life. Ще шість фінансових компаній та два страховики цього сегмента втратили ліцензії примусово.

"Упродовж липня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life", - повідомили в НБУ. Крім того, регулятор відмовив у видачі ліцензії одній кредитній спілці.

З реєстрів також примусово виключили шість фінансових компаній і двох страховиків non-life. Ще одну страхову компанію виключили за її власною заявою. Окремо два страхові брокери були примусово виключені з державного реєстру.

Водночас ринок не лише скорочувався. НБУ розширив ліцензію одному страховику non-life, а двом фінансовим компаніям, навпаки, звузив перелік дозволених послуг.

Станом на 1 серпня в Україні працювали 383 фінансові компанії проти 389 місяцем раніше. Кількість страховиків non-life зменшилася з 47 до 44, а страхових брокерів - із 43 до 41. Водночас кількість life-страховиків залишилася незмінною - 10.

На ринку також працюють 96 ломбардів, 79 кредитних спілок, один лізингодавець і 72 колекторські компанії. Кількість небанківських фінансових груп зросла з 39 до 40, тоді як банківських груп залишилося 15.

Зміни відбулися і в платіжному секторі. Кількість платіжних установ скоротилася з 16 до 15, комерційних агентів - зі 100 до 98, а технологічних операторів платіжних послуг - із 32 до 31.

Попри скорочення кількості учасників, ринок продовжує активно взаємодіяти з регулятором. У липні НБУ отримав 210 запитів щодо реєстраційних і ліцензійних процедур. Найбільше звернень - 95 - надійшло від фінансових компаній та лізингодавців, ще 45 стосувалися кредитних спілок і ломбардів.