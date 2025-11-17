Політика Володимир Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією стосовно посилення української авіації

2025-11-17 12:35

Президент України Володимир Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією стосовно посилення української авіації. Про це йдеться в ранковому зверненні глави держави.

"Історичну угоду ми також підготували з Францією. Буде значне посилання нашої авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту, це буде в понеділок (17 листопада).

Добрий зміст візиту. Це те, що, дійсно, допомагає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань", - ідеться повідомленні глави держави.

За його словами, у вівторок, 18 листопада, відбудеться "результативний візит" в Іспанію, який давно готували.

"Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів та ініціатив, які нам реально допомагають.

Найголовніші наші цілі сьогодні – це ППО, ракети для ППО. І після кожного російського удару ми забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", - резюмував український лідер.