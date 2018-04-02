Детали Из-за действий Мирошниченко «Самопомощь» сползает на политическое дно, — политолог

2018-04-02 09:20 248

Объединение «Самопомощь» несет значительные электоральные и репутационные потери в связи с действиями одного из представителей своей парламентской фракции, члена комитета по аграрной политике и земельным отношениям Верховной Рады Украины Ивана Мирошниченко.

Об этом заявил известный политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Речь идёт не только о лоббировании интересов российского олигарха и друга Путина Владислава Кантора и помощи в захвате украинского рынка его компаниями — производителями удобрений. Мы говорим фактически о зачистке этого сегмента рынка от отечественных производителей в пользу российских» — сказал Карасёв.

Политолог также заявил о давлении на него в связи с его профессиональной деятельностью, в частности — из-за его последних высказываний о связях Ивана Мирошниченко с ближайшими пособниками Кремля.

«Я никогда не делаю голословных заявлений, — отметил Карасёв. — У меня есть достоверная, проверенная и точная информация о личной встрече Мирошниченко и Кантора и достигнутых ими договоренностях. Это политическое дно не только для Мирошниченко, но и для всей «Самопомощи».

В то же время, по словам политолога, после обнародования им вышеперечисленных фактов Мирошниченко начал против него полномасштабную дискредитационную кампанию.

«Я услышал в свой адрес угрозы, обвинения и оскорбления, которые перестали быть приемлемыми в украинской политике ещё в 1990-х годах. Это просто неслыханно, чтобы такая жаба, как Мирошниченко, вмешивалась в работу серьезной и крупной институции, которой является Институт глобальных стратегий», — подчеркнул Карасёв.

Эксперт уверен, что в ближайшее время для Мирошниченко и «Самопомощи» возможны два наиболее вероятных варианта развития событий.

«На самом деле сейчас для «Самопомощи» самое время определиться, каким путем они пойдут — будут выгораживать Мирошниченко и пытатьсяч выйти из этой ситуации или исключить его из фракции, разорвать все публичные связи, чтобы избежать политического фиаско для всей партии», — подытожил политолог, добавив, что ему пока неизвестно, как отреагировало руководство «Самопомощи» на кремлевский скандал Мирошниченко.

Как известно, ранее в СМИ были обнародованы данные о том, что член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Иван Мирошниченко лоббирует интересы российского олигарха, владельца агрохимического холдинга «Акрон» Вячеслава Моше Кантора.

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