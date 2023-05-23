ВОЙНА В Украине Разведка Британии спрогнозировала, как кремль может обыграть события в Белгородской области

2023-05-23 16:05

 

В частности, российские власти могут использовать прорыв партизан в Белгородскую область с целью поддержки нарратива о том, что якобы Россия является жертвой в войне.

Разведка Великобритании предположила, каким образом Россия может использовать ситуацию в Белгородской области.

Об этом сообщает Министерство обороны страны в Twitter, ссылаясь на данные разведки. "Между 19 и 22 мая 2023 года, весьма вероятно, что российские силы безопасности столкнулись с партизанами по крайней мере в трех местах в пределах Белгородской области РФ, рядом с украинской границей. Личности партизан остаются неподтвержденными, но российские антиправительственные группы заявили о своей ответственности", - говорится в сообщении.

В частности, наиболее серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. Также произошла перестрелка из стрелкового оружия. Неподалеку от инцидентов наблюдалось увеличение атак с применением дронов и неприцельных обстрелов.

Кроме того, Россия эвакуировала несколько сел и развернула дополнительные силы безопасности в том районе.

"Россия сталкивается со все более серьезной угрозой безопасности во многих областях ее приграничных регионов, с потерями боевых самолетов, с нападениями на железнодорожные пути с применением самодельных взрывных устройств, и теперь с прямыми партизанскими действиями. Россия почти наверняка использует эти инциденты для поддержки официального нарратива, что она является жертвой войны", - говорится в сообщении.
События в Белгородской области

22 мая подразделение "российский Добровольческий Корпус" заявило, что их бойцы снова зашли на территорию России. За несколько часов в Сети появились видео эвакуации людей, также был опубликован ролик, на котором россияне пытаются попасть в закрытое бомбоубежище.

В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Поздно вечером стало известно, что по зданию Федеральной службы безопасности РФ в Белгороде нанесли удар. Российский военкор заявил, что целью удара было и здание МВД.

 

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