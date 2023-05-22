ВОЙНА В Украине США отреагировали на события в Белгородской области

2023-05-22 23:18



Штаты не поддерживают атак территории РФ, однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.

В Государственном департаменте США отреагировали на ситуацию в Белгородской области. Спикер Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что единственным агрессором в этой войне является Россия, а Украина сама имеет право решать, как проводить свои военные операции.

Миллер отметил, что США запрещают использование своего оружия на территории РФ, объяснив, что именно Россия начала войну против Украины.



"Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атак за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну, Россия продолжает нападать на гражданских. Россия целится в школы и больницы и гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", - сказал спикер Госдепа.



Напомним, утром 22 мая в селе Замостье Белгородской области РФ раздались взрывы, после чего в районе исчез свет. Бойцы Русского добровольческого корпуса заявили о спецоперации в области.



В Офисе президента отметили, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области.



Власти Белгородской области объявили о введении "режима контртеррористической операции". По данным ГУР, россияне срочно приступили к эвакуации хранилища ядерных боеприпасов Белгород-22.