ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского дали оценку событиям в Белгородской области, где врагу стало тревожно

2023-05-23 11:33

Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области соседней страны-агрессора россии, но с интересом за ними наблюдает. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .



Он напомнил, что единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.



"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области россии и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - отметил Подоляк.



Напомним, ранее в селе Замостье Грайворонского горокруга рф раздались взрывы. После этого в районе исчез свет. А бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), помогающие защищать Украину, показали кадры своей спецоперации в Белгородской области.