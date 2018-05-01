Политика Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе

2018-05-01 13:46 508

Украинские военные и родственники пленных расскажут в среду, 2 мая, в Европарламенте о российской агрессии на Донбассе и Крыму.

Как сообщила польский волонтер и журналист Моника Андрушевская, в Брюсселе выступят родственники украинских военнопленных и политзаключенных, а также те, кто "прошел плен и пытки", и могут рассказать о преступлениях РФ на востоке Украины, о ситуации с пропавшими без вести и незаконно удерживаемыми в ЛДНР и на территории России.

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Польский евродепутат Анна Фотыга, соорганизатор выступления на тему Человеческая цена российской агрессии в Украине, уточнила, что в Европейском парламенте выступят восемь человек.

С организацией поездки украинцев в Брюссель помог посол Польши в Украине Ян Пекло.

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Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе 2018-05-01 13:46 508

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