Политика Европарламент одобрил помощь Украине на €50 миллиардов и создание фонда

2024-02-28 17:37

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже два года. Без поддержки партнеров победить врага практически невозможно, поэтому сейчас весь цивилизованный мир проходит проверку на человечность и единство в решениях.

В последние месяцы нарастало напряжение в предоставлении дополнительного пакета помощи Украине от стран Европейского Союза. Положительные решения постоянно блокировала и Венгрия.

Обновлено 27 февраля: Европарламент одобрил передачу Украине финансовой помощи в размере 50 млрд. евро и создание фонда помощи для Украины в течение четырех лет. Об этом заявил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

— Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 — За, 40 — Против, 39 — Воздержались) одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро, — сообщил он.

1 февраля 2024 года Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter сообщил о совместной договоренности 27 лидеров о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в рамках бюджета ЕС.

— Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере €50 млрд в рамках бюджета ЕС, — написал он.

По словам главы Евросовета, это решение обеспечит постоянное и долгосрочное финансирование для Украины.

ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины, мы знаем, что поставлено на карту, — добавил Шарль Мишель.

Уже 6 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в соцсети Х сообщила, что Украина начнет получать выплаты в пределах нового финансового инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро с марта этого года.

— Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять столь необходимое финансирование и будем обеспечивать предсказуемость нашему отважному партнеру и претенденту на членство. Планируем начать выплаты в марте, — написала она.