Политика Бельгия как председатель Совета ЕС будет поддерживать Украину - Брюссель

2024-01-01 18:26

Бельгия 1 января начнет полномочия главы Совета Евросоюза. Пост председателя Совета Европейского Союза государства-члены занимают поочередно в течение шести месяцев.

Бельгия как председатель Совета ЕС будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в интервью газете Le Soir.

"Мы должны это делать. Это финансовый вопрос и вопрос военной промышленности. Войны выиграют с помощью промышленности. Это решающий вопрос", - сказал он.



Премьер Бельгии подчеркнул, что дискуссия европейских лидеров на внеочередном саммите ЕС 1 февраля о финансовой помощи Украине будет иметь большое значение. По его словам, на этом саммите главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы с учетом выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 млрд евро.



"Мы с главой Евросовета Шарлем Мишелем будем работать над этим в период до 1 февраля, чтобы достичь соглашения между 27 государствами-членами", - пояснил Де Кроо.



Как известно, премьер Виктор Орбан грозится заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также дальнейшее движение нашей страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.



Позже Орбан заявил, что Венгрия согласится не налагать вето на предложение Евросоюза по выделению финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро, но Брюссель должен разморозить предназначенные для Венгрии 30 миллиардов евро.