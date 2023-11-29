ВОЙНА В Украине Кулеба на встрече с генсеком НАТО: ВСУ - сейчас самая сильная и закаленная в боях армия Европы

2023-11-29 13:34

Защита Европы без привлечения Украины невозможна. Именно у нашего государства сейчас самая сильная и закаленная в боях армия в регионе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом Совета Украина-НАТО в Брюсселе в среду, 29 ноября.

"Победа Украины не только в интересах Украины, но и в интересах всего евроатлантического сообщества. Не будет преувеличением сказать, что защита Европы без Украины - это бесполезное дело, потому что у нас сейчас самая мощная и закаленная в боях армия в Европе", - заявил он.

Кулеба напомнил, что существенно повысилась взаимосовместимость ВСУ и НАТО.

"Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей и принципов управления армией", - сказал Кулеба.

Также он отметил, что сегодня в Брюсселе министры иностранных дел Украины и государств-членов НАТО впервые сядут за стол "как равные" во время заседания Совета Украина-НАТО.

В свою очередь, Столтенберг назвал сегодняшнюю встречу исторической.

"Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству", - сказал он.

Генсек Альянса подчеркнул, что все союзники соглашаются с тем, что Украина должна стать членом НАТО. Теперь нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как помочь Украине реализовать эти реформы.

Также, по словам генсека НАТО, сегодня будут рассмотрены неотложные потребности украинской армии и ситуация на поле боя.

"Мы не должны недооценивать россию. Мы должны быть готовы к новым нападениям. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной была продемонстрирована не только на словах, а также на делах", - подчеркнул он.