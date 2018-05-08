Украина Беспилотники ОБСЕ зафиксировали большие колонны грузовиков и БМП сепаратистов

2018-05-08 15:46 509

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение колонны грузовиков сепаратистов в оккупированном Луганске. 

Как указано в свежем отчете миссии, в неподконтрольных районах мини‑БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2 и 1 МТ‑ЛБ неподалеку от н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска), а также 1 БМП-1 возле н. п. Приветное (11 км к северу от Луганска).

Спустя сутки в Луганске наблюдатели видели автомобиль с надписью Полиция, который сопровождал два автобуса и 34 грузовика военного типа, на борту которых в грузовых отсеках ехали люди в одежде военного типа.

Позднее в Катериновке (бывшее Юбилейное, 8 км к западу от Луганска) члены патруля миссии видели колонну в составе четырех автобусов и шести грузовиков военного типа, на борту которых было около 250 человек в одежде военного типа. По данным ОБСЕ, колонна двигалась в направлении Луганска.

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