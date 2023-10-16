ВОЙНА В Украине Глава ОБСЕ Буяр Османи сегодня прибудет в Киев

2023-10-16 09:37

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який зараз є чинним головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), анонсував свій візит до України. Відомо, що він відбудеться 16 жовтня.

Про це Османі написав у Twitter.

«Їду до Києва (Україна) як чинний голова ОБСЄ», – сказано у повідомленні.

Османі написав також, що планує зустрітися з українськими лідерами та поспілкуватися з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та страхи.

«Україна та її народ мають першочергове значення для ОБСЄ», – запевнив Османі.