ВОЙНА В Украине Глава ОБСЕ Буяр Османи сегодня прибудет в Киев

2023-10-16 09:37

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який зараз є чинним головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), анонсував свій візит до України. Відомо, що він відбудеться 16 жовтня.

Про це Османі написав у Twitter.

«Їду до Києва (Україна) як чинний голова ОБСЄ», – сказано у повідомленні.

Османі написав також, що планує зустрітися з українськими лідерами та поспілкуватися з людьми на місцях, щоб почути їхні потреби, надії та страхи.

«Україна та її народ мають першочергове значення для ОБСЄ», – запевнив Османі.

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Украинские силы продвинулись в сторону Марьинки - ISW 2023-10-15 14:30
Штурм Авдеевки: роССияне жалуются на украинские укрепления и большие потери, – ISW 2023-10-15 11:30