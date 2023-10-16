Политика Кулеба: Все действия роССии в ОБСЕ направлены на "убийство" этой организации

2023-10-16 17:37

Глава МИД подчеркнул, что перед государствами-участниками ОБСЕ сейчас стоит очень простой выбор: либо медленная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что государства-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находят пути обхода российского вето, но Россию все равно надо изгнать из этой организации.

Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Как отметил Кулеба, России не нужна безопасность и сотрудничество в Европе.

"Но сегодня Россия - это самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Она жаждет хаоса и дестабилизации. Я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе - нам нужно выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех", - подчеркнул Кулеба.

При этом, глава МИД подчеркнул, что легко представляет ОБСЕ без России, но путь к этому будет болезненным. "Это как лечение от болезни. Лечиться иногда очень больно. Но ради выживания и здоровой жизни - этот путь надо пройти", - сказал Кулеба.

"Мы уже видим внутри контуры новой ОБСЕ, когда из-за блокирования Россией тех или иных решений, государства-участники находят путь как обойти российское вето, в том числе это касается функционирования Координатора проектов ОБСЕ в Украине и других вопросов. Это не просто. Это сложно", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, все действия России в ОБСЕ направлены на "убийство" этой организации.

"Ситуация в ОБСЕ очень сложная, очень болезненная. Но выбор очень прост: либо медленная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее. Я остаюсь на этой позиции несмотря на то, что некоторые наши друзья в странах ОБСЕ разводят руками и говорят: ничего не можем сделать, потому что принцип консенсуса. Когда речь идет о вопросах жизни и смерти, мы все должны делать выбор", - подчеркнул Кулеба.

В мае 2023 года министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ может прекратить свое существование из-за конфликта между Россией и Беларусью с одной стороны и другими участниками с другой.

В состав ОБСЕ входят 57 государств из Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Ранее Украина призвала исключить РФ из ОБСЕ. В апреле 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство России в ОБСЕ "представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе".