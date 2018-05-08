фото-видео фото 71-летний Рембо в Мексике: Сталлоне заявил о продолжении культового боевика

2018-05-09 15:46 567

71-летняя звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне анонсировал выход продолжения культовой ленты "Рэмбо". По его данным, картина появится на больших экранах через полтора года - осенью 2019 года.

Как сообщил актер и режиссер на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий постер, съемки "Рэмбо V" начнутся в сентябре 2018 года.

Сталлоне, судя по всему, займется сценарием, а Ави Лернер выступит в роли продюсера фильма.

В пятой части франшизы Рэмбо отправится на поиски дочери близкого друга, которую похитил один из самых жестоких картелей Мексики.

Напомним, первая часть "Рэмбо" вышла в 1982 году.

Фильм быстро стал культовой лентой и классикой американского жанра боевиков.