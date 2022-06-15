ВОЙНА В Украине Предприятия отслеживают путь краденного металла во временно оккупированном Мариуполе

2022-06-15 11:35

Предприятия Азовсталь и ММК им. Ильича отслеживают ситуацию с кражей своей продукции в оккупированном Мариуполе. О действиях оккупантов рассказал гендиректор Азовстали Энвер Цкитишвили в интервью изданию Дело.ua.

Это просто, поскольку оккупанты снимают и выкладывают в сеть сюжеты, как они грузят металлопродукцию для вывоза из города.

"Это воровство и компания отслеживают сбыт такой продукции. Теперь то мы понимаем что такое "русский мир". Это украсть: украсть наше будущее, украсть продукцию, даже унитазы скручивают", - вспомнил Цкитишвили.

Он заверил, всю украденную продукцию можно отследить, а причастные к этому будут наказаны.

"Мы знаем номер рулона, марку стали, у нас есть фотофиксация вагонов. Мы можем отследить, где всплывет каждое письмо. Люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования", - пояснил директор Азовстали.

Как известно, в российский Ростов-на-Дону отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом.

По данным руководства Мариупольского порта, оккупанты намерены вывезти 200 тысяч тонн металла на $170 млн.

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