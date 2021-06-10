Курьезы В центре Львова пенсионерка крушила припаркованные электросамокаты

2021-06-10 09:02

В центре Львова пожилая женщина громила припаркованные электросамокаты. На замечания прохожих женщина не реагировала. Видео опубликовали в Telegram-канал Типичный Львов.

На нем видно, что пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты.

В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.

Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Раньше их выбрасывали в помойку и даже в фонтан на площади Рынок.