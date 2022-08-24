ВОЙНА В Украине Волна минирований прокатилась по западной части Украины — подробности

2022-08-24 16:30

Сегодня, 24 августа, в нескольких украинских городах зафиксированы сообщения о заминировании объектов гражданской инфраструктуры: железнодорожных и автовокзалов, рынков. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям работают на местах.

В пресс-службе ГСЧС в Ровненской области сообщили о трёх сигналах о заминировании объектов с массовым пребыванием людей.

«Сегодня 24 августа в 11:15 на спецлинии поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в городе Ровно, заминировании автовокзала по улице Киевская и заминировании рынка на улице Сагайдачного», — говорится в сообщении.

Спасатели провели эвакуацию людей.

На всех указанных местах работают спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия: проводится обследование данных объектов на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Нацполиция Львовщины также подтвердила информацию о заминировании нескольких объектов. В полиции не уточнили, о каких именно объектах идет речь.

В Мукачево, как информирует Суспільне Ужгород в Telegram, полицейские зафиксировали уведомление о заминировании 4 объектов. По данным спикера Нацполиции Закарпатья Татьяны Щеголевой, два из них уже проверили.