Украина видео Гройсман назвал причину массового отравления детей в Черкассах

2018-05-08 19:00 1036

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал инцидент в Черкассах, где с признаками отравления были госпитализированы более 50 учеников, 11 из которых находятся в реанимации, и 2 учителя. По его словам, на данный момент в Черкассах загрязнение не выявлено, но далее будут проведены детальные исследования в лабораториях.

Как сообщил Гройсман, причиной ЧП могла стать некое вещество, которое кто-то распылил в воздухе. Соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом ее распространить, передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент загрязнений не выявлено, в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях. Если оно еще есть, это вещество, то оно будет выявлено", - добавил премьер.

"Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что других таких случаев в Черкассах не зафиксировано, поэтому никаких профилактических мероприятий проводить не нужно. Также Гройсман сообщил, что состояние здоровья пострадавших детей улучшается, и панику поднимать не следует.

Премьер заявил, что если семьям пострадавших будет необходима дополнительная помощь, в том числе финансовая, то власти ее обеспечат. Однако на данный момент дополнительные расходы не нужны.

Согласно данным Управления ГСЧС в Черкасской области (по состоянию на 14.30), в больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя Черкасской общеобразовательной школы №8.

Кроме учеников черкасской школы №8 от отравления неизвестным веществом пострадали два военных из рядом расположенного автобата.