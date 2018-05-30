Политика Швеция и Литва официально потребовали найти убийц журналиста Аркадия Бабченко

2018-05-30 11:42 193

Швеция и Литва призывают украинские власти привлечь к ответственности убийц журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующие заявления в Twitter разместили главы МИД обеих стран Маргот Валльстрем и Линас Линкявичюс.

"Еще один голос замолчал. Напугана убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написала Валльстрем.

 Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил соболезнования семье и друзьям Бабченко.

НАКАНУНЕ УБИЙСТВА БАБЧЕНКО ПОЛИЦИЯ ИСКАЛА ВИДЕО С КАМЕР В ЕГО ДОМЕ

"Шокирован вестью об убийстве российского журналиста и оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто виноват в этом жестоком преступлении, должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

ФОТОРОБОТ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖУРНАЛИСТА АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

ВИДЕО: ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР БАБЧЕНКО НА КРЫМСКОТАТАРСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ ATR

 

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