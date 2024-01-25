Политика Британия и Швеция присоединились к коалиции дронов, - Минобороны

2024-01-25 17:37



Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной коалиции дронов. Ее ранее создали Украина и Латвия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

Также о намерении присоединиться к коалиции - и стать ее солидером вместе с Латвией - объявила Великобритания.

Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом приняли во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

Воевать должны технологии

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, воевать должны технологии, а не люди.

Она отметила, что коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней.

"Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", - сказала она.

Ранее Черногоренко представила партнерам потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

Коалиция дронов

В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Через месяц Спрудс сообщил, что к инициированной Латвией коалиции дронов, которые передадут Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около двадцати стран.