Политика "Это его большая ошибка" - Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7

2018-06-01 12:45 291

Премьер-министр Украины считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам Большой семерки, в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

По его словам, все коллеги считают, что такое письмо абсолютно неприемлемо, а его реакция была неоправданной и эмоциональной.

Гройсман отметил, что Данилюк извинился за это письмо и сказал, что это его ошибка.

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"Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Александр Данилюк написал жалобное письмо послам G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Планируется, что на следующее заседание Верховной Рады будет внесено обращение правительства об отставке главы Минфина. Эту информацию подтверждают депутаты, представители аппарата правительства и источники в Минфинане.

Эксперты уверены, что реальная причина давнего конфликта министра и премьера совсем не в вопросе кандидатов в заместители. Ранее Александру Данилюку вменяли неуплату 700 тысяч гривен налогов во время работы в Великобритании. Точку в этом деле так и не поставили. Также остается открытым вопрос о наличии в собственности министра квартиры в Лондоне, которая не указана в его декларации.

Не исключено, полагают политэксперты, что Данилюк банально решил перейти в контратаку, переведя любые вопросы к себе и своей работе в политическую плоскость. Данная схема "защиты в нападении" для украинского политикума совсем не новая. Ранее по этому пути пошли Онищенко, Тимошенко, Коломойский, Саакашвили и т.п.