Политика "Я не тряпка какая-то": Зеленский высказался про конфликт с Польшей

2023-12-20 18:26

 

Владимир Зеленский выразил благодарность Польше, ее президенту и народу за то, что они поддерживают украинцев с первых дней войны.

Однако с апреля по сентябрь отношения были очень сложными. Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая из-за блокады Польшей украинского экспорта.

Об этом Владимир Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Глава государства подчеркнул, что Украина благодарна исторически, но призвал к откровенности: она своей жизнью защищает Польшу. Президент считает, что поляки помогали, как могли, а украинцы стояли за поляков и стоят как могут.

Отношения были крепкими, но потом началась блокада украинских границ – Польша запретила экспорт украинской агропродукции.

"Поймите: это не бизнес во время войны. Блокада наших границ. Это было выживание, у нас не было тогда коридора. Свободного, независимого черноморского коридора, по которому можно было бы вывозить наше зерно", – сказал он.

Зеленский сказал, что Украина была готова к компромиссу, но в чем он?

"Копромисс, чтобы не всем нам выжить? Не вывезти это зерно? В чем? Мы сказали окей, мы не будем продавать зерно в Польше. Эй, дайте вывезти. Вы знаете, как в Украине относятся к полякам. С большой симпатией и любовью.

Даже когда все видели, что у нас конфликт на уровне лидеров, украинцы начали защищать вас, не меня", – ответил президент польскому журналисту.

Он отметил, что с апреля по сентябрь отношения были очень сложными. Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая из-за блокады Польшей украинского экспорта.

"Я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы государства во время войны. Я сказал: дайте нам вывезти. Нам не дали вывезти", – сказал президент.

По мнению Зеленского это был политический сигнал во время выборов, которые были проиграны. Спасти ситуацию помог президент Румынии, заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что финансово Польша потеряла от своей же блокады.

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