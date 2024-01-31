Политика Лидеры ЕС официально подтвердили готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе

2024-01-31 15:38

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов - Мэтте Фредериксен, Петр Фиала, Кая Каллас и Марк Рютте - написали совместное письмо, в котором призвали усилить поддержку Украины. Об этом сообщает Financial Times..

Европейские политики заявили, что воля Украины к борьбе остается несокрушимой, однако у страны нет достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке от партнеров "рискуют не отвечать потребностям Украины".

В начале прошлого года Европейский Союз взял на себя цель поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года, однако не достиг этой цели.

"Но мы не можем просто отказаться от нашего обещания. Если украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах чрезвычайна. И поставки странами-членами ЕС оружия и боеприпасов в Украину более важны, чем когда-либо", - говорится в письме.

Лидеры ЕС призвали восстановить решительность и удвоить усилия, чтобы обеспечить поддержку Украины столько, сколько потребуется. Насущным является предоставление боеприпасов и систем вооружения, в том числе гаубиц, танков, беспилотников и средств противовоздушной обороны.

"Наша способность продолжать поддерживать оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе решающая. На самом деле, это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для мужественных военнослужащих Украины - вопрос жизни и смерти", - подчеркнули лидеры ЕС.