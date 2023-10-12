ВОЙНА В Украине Буданов уверен, что конфликты в Карабахе и Секторе Газа связаны с войной в Украине

2023-10-12 14:29

Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки  Минобороны Кирилл Буданов в интервью УП.

В частности, журналисты поинтересовались у него, стоит ли сейчас мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов заявил, что этот вопрос риторический и ответ на него будет не так прост.

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне", - заявил глава ГУР.

При этом он добавил, что не видит проблем с предоставлением военной помощи Украине, по крайней мере, до середины 2024 года.

"А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - сказал Буданов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Использовано ноу-хау с украинской войны: Буданов рассказал о следе рф в нападении на Израиль

2023-10-12 16:48

Буданов рассказал о целях атак БПЛА по территории роССии

2023-09-26 22:15

Потери врага все еще выше потерь ВСУ - Буданов

2023-09-25 16:48

путину остается только "расстроиться": Буданов заявил, что Крымский мост будет уничтожен

2023-09-24 15:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Почему роССияне сосредоточились на захвате Авдеевки: в Силах обороны назвали причины

2023-10-12 16:05

Стратегически важный для врага мост между Горловкой и Ясиноватой устал и прилег

2023-10-12 15:37

Буданов уверен, что конфликты в Карабахе и Секторе Газа связаны с войной в Украине

2023-10-12 14:29

В Украине без света остаются почти пять сотен населенных пунктов - названы реальные причины

2023-10-12 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Почему роССияне сосредоточились на захвате Авдеевки: в Силах обороны назвали причины 2023-10-12 16:05
Стратегически важный для врага мост между Горловкой и Ясиноватой устал и прилег 2023-10-12 15:37
Буданов уверен, что конфликты в Карабахе и Секторе Газа связаны с войной в Украине 2023-10-12 14:29
В Украине без света остаются почти пять сотен населенных пунктов - названы реальные причины 2023-10-12 13:35