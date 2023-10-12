ВОЙНА В Украине Буданов уверен, что конфликты в Карабахе и Секторе Газа связаны с войной в Украине

2023-10-12 14:29

Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью УП.

В частности, журналисты поинтересовались у него, стоит ли сейчас мир на пороге Третьей мировой войны. Буданов заявил, что этот вопрос риторический и ответ на него будет не так прост.

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне", - заявил глава ГУР.

При этом он добавил, что не видит проблем с предоставлением военной помощи Украине, по крайней мере, до середины 2024 года.

"А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - сказал Буданов.