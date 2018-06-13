Управлять по-новому: Илон Маск увольняет каждого десятого сотрудника Tesla

Компания Tesla уволит несколько тысяч сотрудников, сократив примерно 9% рабочей силы. Это означает, что практически каждый десятый сотрудник станет безработным.
По данным Reuters, владелец компании Илон Маск объяснил сокращение стремлением к упрощению структуры управления.
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"Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9% всех сотрудников", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что это не повлияет на способность достичь производственных целей по Model 3 в ближайшие месяца.
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