Украина Едем к морю на электрокаре - полезные советы, нюансы и безопасность путешествий

2018-06-22 19:34 624

С каждым годом электромобили все чаще перестают быть исключительно городским транспортом, постепенно выбираясь за пределы мегаполисов, благодаря увеличивающемуся запасу хода, мощности и развитию электромобильной инфраструктуры.

Новые модели вполне пригодны для дальних поездок в соседние регионы и даже страны. Однако в силу своей специфики, дальние путешествия на электромобилях требуют определенной подготовки, особенно если это касается «трипа» по Украине, где инфраструктура для электромобилей еще на стадии развития.

Ниже несколько полезных советов, как правильно организовать электромобильный вояж за пределы его традиционных мест обитания.

№ 1. Проверка технического состояния автомобиля

Регулярно эксплуатируя электромобиль в городе, владельцы решают технические проблемы эксплуатации по мере их появления.

Здесь это можно сделать в любой момент, заехав по дороге с работы на профильное СТО или сервис. Мы не говорим о каких-то исключительно электромобильных проблемах, а об обычных явлениях известных каждому водителю: давление и общее состояние колес, возможные проблемы с оптикой и т.д.

То есть мелкие нюансы, которые могут перерасти в проблему. В этом электромобиль ничем не отличается от любого транспортного средства и поэтому перед отправкой в «дальнее плавание» рекомендуем провести общую диагностику состояния вашего электромобиля, сделав это по возможности на профильном автосервисе.

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На состояние чего стоит обратить внимание прежде всего:

колес

тормозов

системы кондиционирования

оптики

АКБ

№ 2. Составление маршрута для экономии времени при поездках

Для владельцев электромобилей это самый важный этап планирования путешествия, в виду зависимости электрокара от источников питания. Составление маршрута индивидуальный организационный момент и во много зависит от марки электромобиля которой вы владеете, места вашего пребывания и конечной точки путешествия.

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Что можно посоветовать? Установить приложения которые позволят вам знать о месте расположения электрических зарядных станций. Наиболее актуальным в этом плане для Украины является сервис PlugShare, который в формате навигационной системы указывает, где располагается ближайшая станция для зарядки электромобилей, а также предоставляет информацию о типах зарядки доступных на той или иной станции и стоимость. Используя информацию от PlugShare очень легко спланировать путешествие и составить максимально удобный маршрут следования.

В вопросе составления маршрута путешествия, владельцам электромобилей также может помочь интерактивная карта электрозаправок нашего портала, где электрические зарядные станции представлены не только в общем формате, но и отдельно для каждого областного центра.

Также при составлении маршрута, особенно при путешествии по Украине, важно учитывать состояние дорожного покрытия на трассах региона, который вы собираетесь посетить. Это важно, потому что многие их них находятся в крайне плачевном состоянии, многие ремонтируются, поэтому скорость и время в дороге могут отличаться от привычного вам соотношения 80-100 км за час езды. Поэтому советуем либо выбирать объездные пути по хорошему дорожному покрытию, либо накинуть лишнее время с потенциальным расчетом на большее потребление энергии вашим электромобилем.

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№ 3. Скорость поездки

Владельцы электромобилей прекрасно знают, чем выше скорость, тем больше потребление энергии и тем больше времени уходит на зарядку электромобиля. В идеальном варианте, путешествие на электромобиле лучше рассчитывать так, чтобы восполнение заряда производить во время отдыха ночью или на станциях быстрой подзарядки. Во-первых, это дешевле, во-вторых избавляет от томительных ожиданий. Поэтому если вы путешествуете на дорогах с хорошим покрытием, не спешите использовать весь потенциал электромобиля на полную мощность, а отдайте предпочтение размеренной езде со средней «крейсерской» скоростью автомагистрали с расчетом преодоления необходимой вам дистанции до следующего пункта подзарядки.

Например, при правильном вождении электромобиль Nissan Leaf выращивает «ёлки» на дисплее и стимулирует ездить экономично.

№ 4. Ориентируйтесь на способности собственного электромобиля

При планировании путешествия учитывайте возможности только вашего электрокара и собственного опыта вождения на нем. Никто лучше вас не знает, сколько проезжает ваш электромобиль на полном заряде АКБ, с какой скоростью и за сколько вы это делаете.

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Различные форумы на которых описан опыт путешествия даже на автомобиле вашей марки, на 100% не гарантирует достоверности и полагаться на описанное стоит лишь отчасти. Лучше всего перед дальним путешествием провести небольшой тест-драйв собственного автомобиля, выехав за пределы города изменив локацию использования. Это даст возможность прочувствовать электромобиль, увидеть реальный расход в измененных условиях, оценить как он ведет себя на трассе или вне ее пределов.

№ 5. Ищите несколько вариантов возможности ближайшей подзарядки электромобиля

Случаются ситуации, что даже по прибытию к указанной в PlugShare электрозарядной станции,вы можете обнаружить, что она выведена из эксплуатации или же недоступна в данный момент.

В таком случае вам предстоит или длительное ожидание или поиск альтернативы. Поэтому планируя путешествие всегда имейте «план Б» на случай подзарядки электромобиля, при этом учитывая что зарядка зачастую будет не бесплатна. Также не рекомендуем доезжать до станции на резервных пределах аккумуляторных батарей.

№ 6. Используйте удлинитель для подзарядки

Приобрести удлинитель необходимо не только для путешествий, но и для повседневной эксплуатации. Это очень удобный и практичный девайс, который неоднократно выручит вас в различных ситуациях, прежде всего там, где нет возможности близко подъехать к розетке.

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В путешествиях он пригодится, если вы остановились на ночлег или отдых, в местах не приспособленных к подзарядке электрокаров, где доступ к электросети ограничен обычными бытовыми розетками внутри помещений.

№ 7. Соблюдайте «EV этикет»

Быстрые станции подзарядки дают возможность «заправить» АКБ электромобиля до 80% их объема за 30-40 минут, после чего процесс происходит дольше.

В случае если вы на станции не одни, по негласным правилам этикета владельцев электромобилей, после достижения 80% заряда, вы обязаны предоставить возможность зарядиться другим водителям.

Это правило распространяется даже если вы находитесь не рядом со своим авто, поэтому рекомендуем оставлять записку, что следующий в очереди может отключить ваш автомобиль, если необходимый процент достигнут, вы свою очередь можете поступать также.

Кроме того, на электрозарядных станциях не принято оставаться дольше необходимого времени или хотя бы визуально или дистанционно контролировать процесс зарядки, к примеру через мобильные приложения, которые позволяют отслеживать процесс, а также включать и отключать зарядку, благодаря им вы сможете перепарковать автомобиль после «заправки», дав возможность подключиться к станции другим водителям.

В принципе, использование приложения PlugShare во многом исключает моменты неудобства или длительного простоя.