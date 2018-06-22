Политика У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 560

Бывшие коллеги главы Минфина уверяют, что скандальная отставка Александра Данилюка была решением не Кабинета министров и не Владимира Гройсмана.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина".

ДАНИЛЮК ПОЖАЛОВАЛСЯ ПОСЛАМ G7 НА КОРРУПЦИЮ ГРОЙСМАНА И ПОРОШЕНКО

"У нас были откровенные разговоры на правительстве по этому вопросу. Несколько раз мы очень остро обсуждали этот вопрос. Но я убежден, что это не решение правительства, это не решение Владимира Гройсмана. Александр Данилюк сам сделал свое решение. Он сделал то, что считал нужным.

"ПОДРОСТКОВЫЙ КАПРИЗ" - ДАНИЛЮК ОТРЕАГИРОВАЛ НА РЕШЕНИЕ О ЕГО УВОЛЬНЕНИИ

Очевидно, что все остальное, что происходило после того, что было сделано им, и письма к европейскому сообществу, которые, на мой взгляд, мягко говоря, некорректны, он и сам это признал. Далее пошли последствия. Он сделал свой выбор, я его уважаю. Он ушел своей дорогой, пусть ему везет на этом пути", - заявил министр.

ШЕСТЬ КВАРТИР, ДВА ДОМА, ТРИ АВТО - ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕЕМНИЦЕ ДАНИЛЮКА