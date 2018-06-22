Политика У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 560

Бывшие коллеги главы Минфина уверяют, что скандальная отставка  Александра Данилюка была решением не Кабинета министров и не Владимира Гройсмана.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина".

ДАНИЛЮК ПОЖАЛОВАЛСЯ ПОСЛАМ G7 НА КОРРУПЦИЮ ГРОЙСМАНА И ПОРОШЕНКО

"У нас были откровенные разговоры на правительстве по этому вопросу. Несколько раз мы очень остро обсуждали этот вопрос. Но я убежден, что это не решение правительства, это не решение Владимира Гройсмана. Александр Данилюк сам сделал свое решение. Он сделал то, что считал нужным.

"ПОДРОСТКОВЫЙ КАПРИЗ" - ДАНИЛЮК ОТРЕАГИРОВАЛ НА РЕШЕНИЕ О ЕГО УВОЛЬНЕНИИ

Очевидно, что все остальное, что происходило после того, что было сделано им, и письма к европейскому сообществу, которые, на мой взгляд, мягко говоря, некорректны, он и сам это признал. Далее пошли последствия. Он сделал свой выбор, я его уважаю. Он ушел своей дорогой, пусть ему везет на этом пути", - заявил министр.

ШЕСТЬ КВАРТИР, ДВА ДОМА, ТРИ АВТО - ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕЕМНИЦЕ ДАНИЛЮКА

Еще по теме

Луценко и Гройсман насели на таможенников с обвинениями за "евробляхи"

2018-06-21 18:00 1328

Организатор исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына ушел в отставку

2018-06-20 15:46 874

Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ

2018-06-20 10:12 951

Экс-губернатор Жебривский заявил, что уже нашел себе на замену двух кандидатов

2018-06-14 13:44 1365

Еще новости в разделе "Политика"

Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака

2018-06-22 15:16 491

У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 560

Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой

2018-06-22 11:44 702

ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан

2018-06-22 10:11 785
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака 2018-06-22 15:16 491
У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться 2018-06-22 14:15 560
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину российского омбудсмена Москальковой 2018-06-22 11:44 702
ПОЛНЫЙ СПИСОК Порошенко ввел усиленные санкции против российских компаний и граждан 2018-06-22 10:11 785

Лента

КАРТА 17:28 Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара
16:32 Чернобыль попал в список самых страшных мест для "темного туризма"
15:45 Когда Греция сможет полностью избавиться от финансовой зависимости от ЕС
15:16 Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака
14:43 "Мне было некомфортно", - водитель Uber пояснил, почему высадил целующихся девушек
14:15 У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться
13:46 Илон Маск отправил электронные письма всем сотрудникам - ищет саботажника
13:14 Антимонопольный комитет оштрафовал АЗС за сговор и повышение цен на автогаз
12:45 Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова
ТРАГЕДИЯ 12:13 Невыносимая жара: маленький ребенок погиб, выпав из открытого окна на 7 этаже