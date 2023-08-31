Политика Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку

2023-08-31 14:29

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку с должности, в которой он работал четыре года. Об этом говорится в его письме в адрес британского премьер-министра Риши Сунака.

"Могу заявить, что я оставляю Министерство обороны более осовремененным, лучше финансируемым и более непоколебимым, чем при той организации, которую я перенял в 2019 году", - написал Уоллес.

По его словам, за последние четыре года Вооруженные силы Великобритании и их руководство показали пример в ряде вопросов, среди которых эвакуация из Кабула, ответ на COVID-19, вторжение рашистов в Украину и эвакуация из Судана.

В свою очередь, Риши Сунак уже принял отставку Бена Уоллеса. В своем письме к Уоллесу премьер заявил, Уоллес "с великим отличием служил Британии", и поблагодарил его за преданность, сноровку и стратегическое видение.

Ожидается, что сегодня Сунак назначит нового министра обороны. По данным Sky News, одним из фаворитов является Грант Шаппс, который ныне состоит министром энергетики.

Напомним, в июле Бен Уоллес подтвердил, что решил выйти из правительства и не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах.