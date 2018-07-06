Мир ТРАГЕДИЯ В пещере Таиланда утонул военный дайвер, доставлявший детям кислород

2018-07-06 11:46 207

Погиб бывший военный ныряльщик, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти группу детей, оказавшихся в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде.

Как сообщает ВВС, 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом: он умер в 01:00 по местному времени.

"Бывший военный дайвер, который вызвался помочь, скончался прошлой ночью около 2 часов", - сказал журналистам на месте спасания заместитель губернатора провинции Чианг-Рай Пассакорн Бооньялук.

СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ ПЕЩЕРЫ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 4 МЕСЯЦА

По словам губернатора, задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислородные баллоны, но ему самому не хватило кислорода и на обратном пути он задохнулся.

Саман Кунан был членом элитного военного морского подразделения Таиланда, которое входило в спасательную команду в Чианг-Рай.

Еще по теме

Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры

2018-07-06 13:46 63

фото + видео Спасение группы детей из затопленной пещеры Таиланде может затянуться на четыре месяца

2018-07-06 10:11 240

В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей

2018-06-23 15:00 4746

Мелания Трамп потребовала защиты спецслужб из-за неадекватных угроз в Твиттере

2018-06-21 13:44 1862

Еще новости в разделе "Мир"

Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры

2018-07-06 13:46 63

ТРАГЕДИЯ В пещере Таиланда утонул военный дайвер, доставлявший детям кислород

2018-07-06 11:46 207

фото + видео Спасение группы детей из затопленной пещеры Таиланде может затянуться на четыре месяца

2018-07-06 10:11 240

Новое отравление Новичком: Британия требует объяснений от РФ

2018-07-05 20:30 648
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры 2018-07-06 13:46 63
ТРАГЕДИЯ В пещере Таиланда утонул военный дайвер, доставлявший детям кислород 2018-07-06 11:46 207
фото + видео Спасение группы детей из затопленной пещеры Таиланде может затянуться на четыре месяца 2018-07-06 10:11 240
Новое отравление Новичком: Британия требует объяснений от РФ 2018-07-05 20:30 648

Лента

13:46 Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры
13:14 Верховный суд Украины отказал в открытии дела по обвинениям в коррупции Порошенко
12:45 Полиция раскрыла детали нового отравления ядом "Новичок" в Солсбери
12:13 Луценко заявил, что на таможне нечего делать копам Авакова и спецназу Грицака
ТРАГЕДИЯ 11:46 В пещере Таиланда утонул военный дайвер, доставлявший детям кислород
11:12 Осенью украинские дороги начнут размечать по евростандарту - полосы станут уже
фото 10:45 В Киеве лихач пытался оторваться от полиции и снес два столба
фото + видео 10:11 Спасение группы детей из затопленной пещеры Таиланде может затянуться на четыре месяца
09:44 Украину накроет грозовыми дождями: синоптики предупредили о резкой смене погоды
09:10 Минздрав утвердил новый календарь детских прививок - что и как изменилось