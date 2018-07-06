Мир ТРАГЕДИЯ В пещере Таиланда утонул военный дайвер, доставлявший детям кислород

2018-07-06 11:46 207

Погиб бывший военный ныряльщик, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти группу детей, оказавшихся в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде.

Как сообщает ВВС, 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом: он умер в 01:00 по местному времени.

"Бывший военный дайвер, который вызвался помочь, скончался прошлой ночью около 2 часов", - сказал журналистам на месте спасания заместитель губернатора провинции Чианг-Рай Пассакорн Бооньялук.

СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ ПЕЩЕРЫ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 4 МЕСЯЦА

По словам губернатора, задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислородные баллоны, но ему самому не хватило кислорода и на обратном пути он задохнулся.

Саман Кунан был членом элитного военного морского подразделения Таиланда, которое входило в спасательную команду в Чианг-Рай.