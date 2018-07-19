Мир Эрдоган отменил режим ЧП, введенный после попытки госпереворота в 2016 году

2018-07-19 15:45 150

Чрезвычайное положение Турции, введенное после неудачного госпереворота в 2016 году, завершилось в четверг после двух лет пребывания в силе. 

"ЧП завершилось в 01:00 утра в четверг (22:00 по Гринвичу) после того, как правительство решило, что оно не будет снова продлено", - сообщает Business Times.

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Напомним, режим ЧП был введен в Турции после попытки захвата власти военными в июле 2016 года. 4 октября 2017 в Турции к пожизненному тюремному заключению приговорили 34 экс-военных, которых обвинили в намерении убить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Эрдоган принял присягу в качестве первого главы Турции периода президентской республики. Таким образом, Турция официально изменила форму правления, превратившись из парламентской в президентскую республику.

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