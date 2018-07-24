Политика Гройсман объяснил, почему получил только заочное высшее образование

2018-07-24 19:30 156

 

Премьер-министр Владимир Гройсман пожаловался, что не смог получить стационарное высшее образование, потому что не было на это времени.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал", - пишет глава правительства.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Генпрокуратура закрыла дело о его дипломе, убедившись, что он настоящий.

"Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный", - отметил премьер.

Ранее "Украинская правда" выяснила, что все высшее образование Гройсман получил заочно.

Позже он заявил, что высшее образование не обязательно для каждого украинца.

В 2003 году Гройсман после заочного отделения винницкого филиала частного вуза "Межрегиональная академия управления персоналом" получил диплом "специалиста" по правоведению и квалификацию "юрист".

Уголовное производство в отношении возможной подделки диплома Гройсмана было возбуждено в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя.

Заявитель считает, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет.

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