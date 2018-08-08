Спорт "Фол действительно был", - Хацкевич подтвердил, что пенальти в ворота Динамо было заслуженным

2018-08-08 12:16 174

Наставник столичного клуба считает результативную ничью в поединке Лиги чемпионов положительным результатом. Также Александр Хацкевич подтвердил журналистам, что пенальти в концовке встречи со Славией действительно было заслуженным.

"На поле была как раз та игра, в которой мы готовились. Много борьбы, особенно, на втором этаже, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, сильно отходили к своим воротам, в итоге, опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительный", - уверен наставник

– Вам приходилось раньше играть в такую ​​духоту?

– Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам – погода для всех одинаковая. Но наши игроки в плане движения выдержали

– Усилил ли выход Шепелева усилил игру?

– Шепелев – футболист, который умеет придержать мяч. Где-то что-то у него получалось, где-то нет. От него требовалось больше держать мяч, искать пространство между линиями. Возможно, где-то стоило больше взять игру на себя. Я доволен, как он вышел на замену и сыграл.

– Не опасались, что ваш игрок получит красную карточку в моменте с пенальти?

– Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка – это решение арбитра.

Напомним, киевское Динамо упустило выездную победу над Славией в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже статистика поединка.