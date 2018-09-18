Политика У Гройсмана признали, что тарифы на газ будут повышать до европейского уровня

2018-09-19 09:11 207

Кабмин на переговорах с МВФ достиг принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня импортного паритета. Проще говоря, до 2020 года нас ждет еще несколько повышений цены газа. К тому времени тарифы будут сравнимы с европейскими.  

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ). Темпы сейчас обсуждаются", - сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы "Нафтогаза", вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся сейчас в Киеве переговоров с миссией МВФ.

В то же время Коболев отметил, что не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25%, - ред.) верны.

Ранее в Минфине сообщили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом.

Напомним, 6 сентября, в Украине начала работу миссия МВФ и продлится она до 19 сентября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сообщить о результатах переговоров с представителями миссии через две недели.

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