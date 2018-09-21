Украина В Украине в два раза уменьшилось число получателей субсидий, суммы также сильно урезаны

2018-09-21 11:40 150

По данным Госслужбы статистики, с начала текущего года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Ощутимо упал и средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство. В данное время он снизился почти на 40% и составляет 96,5 грн.

"В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%", - сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн.

Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года - 3 млрд 239,6 млн грн.

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В то же время в январе-августе 2018 года 613,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Число домохозяйств, которым были назначены субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 6,3%.

Общая сумма назначенных за восемь месяцев субсидий составила 1 млрд 876,6 млн грн, за соответствующий период 2017 года - 1 млрд 841,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,3% и составил 3069,6 грн.

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Напомним, проект госбюджета на 2019 год, который был представлен Кабмином Гройсмана на рассмотрение Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

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