Политика Ситуация на Донбассе и в Крыму станет темой обсуждения на сессии Генассамблеи ООН

2018-09-22 13:30 168

Открытие 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась 18 сентября

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", – написал президент.

По мнению Порошенко, это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.