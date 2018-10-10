Политика Порошенко подписал закон по обеспечению квартирами беженцев Донбасса

2018-10-10 20:29 54

Президент Порошенко подписал закон по обеспечению права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц.

"Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" по условиям обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц", - сообщает пресс-служба администрации президента.

Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинскому власти территории.

Ранее Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства. Внутренним переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством.