Курьезы фото Проспект Победы в Киеве сделали пешеходным - запрещено движение авто в сторону центра

2018-10-11 17:35 159

Столичные городские власти снова удивили киевских водителей своим весьма специфическим видением/пониманием правил дорожного движения.

На одной из наиболее оживленных и быстрых магистралей Киева – Проспекте Победы появился знак 5.33. Пешеходная зона. Причем появился в совершенно неожиданном месте – на участке между метро «Шулявская» и М. «Политехнический институт».

Что бы это могло значить, затрудняются ответить как столичные водители, так и опытные адвокаты. Не исключено, что смысл такой задумки не ясен и для патрульных полицейских, ведь в таком случае все, кто едет по Победы по направлению к центру города, являются нарушителями ПДД. Соответственно их нужно останавливать и штрафовать (повышенными штрафами).

Напомним, вышеупомянутый знак 5.33. Пешеходная зона обозначивает городскую территорию, исключительно для пешеходного движения. Любое появление на таком участке транспортного средства является грубейшим нарушением действующих ПДД.

Исключением, согласно правилам, могут быть только авто спецслужб, коммунальная техника, маршрутный транспорт, транспорт для инвалидов и, при условии отсутствия альтернативных маршрутов, поставщики товаров в магазины.

Кроме того, пешеходам разрешается двигаться в зоне действия такого знака как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы даже имеют преимущество перед транспортными средствами. Но, если все же у Кличко приняли волевое решение отдать проспект Победы (указанный выше участок) пешеходам, как быть с железным отбойником? И куда деваться водителям, которые уже доехали до этого знака, ведь съездов с проспекта и места для разворота там также нет.

К слову, согласно все тем же ПДД, зона действия знака 5.33. должна бы заканчиваться знаком 5.34. «Конец пешеходной зоны».

А такого по движению к центру Киева не наблюдается. Выходит, что движение запрещено до самого перекрестка около цирка.

Разгадать этот хитроумный замысел Кличко и Ко руководствуясь ПДД и нормами действующего законодательства Украины традиционно не представляется возможным.

Увы, но тут как раз тот случай, когда и логика со здравым смыслом также бессильны. Едиснтвенное, что приходит на ум, так это то, что знак просто устал лежать на складе и его вывесили проветриться.

Фото: Алексей Хохлов.