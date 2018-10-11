Политика Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года

2018-10-11 19:29 135

В Украине вступил в силу закон № 2542-VIII, который расширяет перечень льгот для жертв нацистских преследований и политических репрессий. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Во время обсуждения закона в парламенте председатель комитета по делам ветеранов, представитель БПП Александр Третьяков рассказал, сколько людей охватят изменения.

"Этим законом мы регулируем лишь две с половиной тысячи человек. И основа, что эти люди были в концлагерях, как в советских, так и фашистских, и это особая категория людей. Кстати, хочу сказать, что всего в Украине мы сейчас говорим о 132 людях - это малолетних политзаключенных и несовершеннолетних - 434", - сказал Третьяков.

Некоторые льготы касаются людей, которые в возрасте до 18 лет были узниками концлагерей, гетто, других мест содержания фашистской Германии и ее союзников в период Второй мировой войны; а также бывших малолетних узников (до 14 лет) таких учреждений, которые стали людьми с инвалидностью. Им предоставляется право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, междугородным в пределах области или полуострова. Причем у человека с инвалидностью I группы на тех же условиях может быть один сопровождающий.

Бывшим узникам концлагерей можно безвозмездно один раз в два года поехать в определенное место и вернуться домой на поезде, автобусе или на морском/речном транспорте, воспользоваться самолетом или же один раз в год воспользоваться этими видами транспорта, заплатив 50% стоимости билета.

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Политика

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