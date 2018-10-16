Политика Сенцова госпитализировали в реанимацию - сестра режиссера

2018-10-16 18:00 198

 

Осужденный в России Олег Сенцов после выхода из 145-дневной протестной голодовки госпитализирован в реанимацию больницы российского города Лабытнанги. Об этом его сестра Наталия Каплан сообщила телеканалу "24".

По словам Каплан, отказ от пищи привел к необратимым последствиям для здоровья: у Сенцова проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником. "Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится", – добавила она.

Каплан отметила, что режиссер уже написал завещание. "Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим", – приводит ее словам РБК-Украина.

Долгое время Олег Сенцов отказывался от госпитализации. 6 октября он вынужденно прекратил голодовку после того, как его поставили перед фактом начала принудительного кормления. За 145 дней он похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье, но его требование отпустить из российских тюрем всех украинских политических заключенных так и не было выполнено.

В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в аннексированном Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину он не признал. Свою акцию протеста он начал 14 мая 2018 года.

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