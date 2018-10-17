Политика Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю

2018-10-17 21:00 309

 

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте парламента.

Законопроект №9208 был зарегистрирован 17 октября и определен президентом, как неотложный и передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам культуры и духовности. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Напомним, сейчас в Андреевском храме проходят богослужения Украинской автокефальной православной церкви.

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