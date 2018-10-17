Политика Теракт в Керчи: оккупанты заговорили про украинский след

2018-10-17 18:30 336

 

К теракту, происшедшему в политехническом колледже в Керчи, якобы, может быть причастна Украина.

Об этом в интервью российским СМИ заявил так называемый "председатель Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов.

"Мы ждем официальной информации. Мы все понимаем, что все зло на крымскую землю ведется капитально от украинской власти. Они никогда не скрывали ненависти к нам, делали за все эти годы очень много нам зла, поэтому не хочу опережать события, и компетентные органы в этом разберутся, но ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", – заявил он.

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