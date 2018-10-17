Политика В Киеве открыли дело из-за взрыва в Керчи по статье о теракте

2018-10-17 22:00 387

Прокуратура Автономной республики Крым, расположенная в Киеве, открыла уголовное дело по факту взрыва в Керчи, предварительная правовая квалификация - теракт. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника отдела прокуратуры АРК Роман Мурачев.

"Прокуратурой АРК в данное время зарегистрировано уголовное производство по факту совершения теракта по ч. 3 ст. 258 (Уголовного кодекса, - Прим. Ред.). Мы проверяем все озвученные версии. Даны поручения Службе безопасности Украины для проверки всех версий", - сообщил представитель прокуратуры АРК.

По его словам, украинские правоохранители информацию о событиях в Керчи получают из средств массовой информации и интернета.