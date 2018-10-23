Политика Премьер-министр принес официальное извинение жертвам сексуального насилия

2018-10-24 13:15 177

Премьер Австралии Скотт Моррисон принес официальное извинение жертвам сексуального насилия.

"Сегодня мы наконец можем признать и услышать потерянные крики наших детей. Нам нужно смириться и склониться перед теми, о ком мы забыли, и молить их о прощении", - сказал он.

Как сообщает BBC, в ходе расследования, которое длилось пять лет, выяснилось, что за несколько десятилетий в учреждениях и организациях страны сексуальному насилию подверглись десятки тысяч детей. Было заслушано более 8 тыс. свидетельских показаний жертв насилия, которое происходило в том числе в церквях, школах и спортивных клубах.

После выступления премьера и лидера оппозиции в парламенте была объявлена минута молчания.

Всем жертвам сексуального насилия должны выплатить около 106 000 долларов, многие считают эту сумму недостаточной.

За время следствия в полицию обратились более 15 тысяч человек, расследование велось в отношении более 4 тысяч организаций, в основном религиозных и образовательных. Чаще всего в сексуальных домогательствах оказывались замешаны священники и школьные учителя.