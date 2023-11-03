ВОЙНА В Украине У Генпрокурора признали, что реальное число погибших жителей Мариуполя может быть в десять раз больше

2023-11-03 09:35

Масштаб загибелі українців у Маріуполі, який тимчасово захопили російські окупанти, може бути набагато більшим, ніж вважають на сьогодні. Про це голова департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, після звільнення міста кількість жертв буде в десятки разів більша за ті цифри, які зараз озвучують офіційно.

"Коли ми зайдемо в Маріуполь, ми побачимо, що, попри спроби росіян приховати все це, злочинів у рази більше. Офіційна цифра загиблих, яку ми зараз маємо, – це 11 тис. 362 людини, з них 508 дітей. Але я думаю, що це [буде] мінімум у 10 разів більше, на жаль", – сказав Бєлоусов.