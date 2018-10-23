Политика "Буду терпеть боль": Савченко заявила, что нуждается в двух операциях

2018-10-23 16:43 189

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что нуждается в двух операциях на коленном суставе. Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник, 23 октября.

По словам Савченко, речь идет о старой травме. "Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки", – заявила нардеп.

Савченко отметила, что из-за нехватки движений в изоляторе у нее пошло воспаление. Врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период будет длиться от шести до девяти месяцев. Сейчас врачи посоветовали Савченко заниматься на тренажерах.

"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз", – заявила депутат.