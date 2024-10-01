Мир Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

2024-10-01 16:48

Войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы": ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Источник: Israel Defense Forces в Telegram

Дословно: "В соответствии с решением политического эшелона, несколько часов назад войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана. Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля".

Детали: Как говорится в сообщении, ЦАХАЛ действует согласно методическому плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты тренировались и готовились в течение последних месяцев.

Израильские военно-воздушные силы и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным целям в этом районе.

Операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Секторе Газа и на других направлениях.

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