Политика Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту

2018-10-25 16:30 168

Принятый документ называет строительство крымского моста незаконным и призывает усилить санкций в отношении России.

Европейский парламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста.

Резолюция также призывает к усилению санкций в отношении России и расширению сферы действия миссии ОБСЕ в Украине, в сфере морских перевозок.

ЕП "выражает сожаление по поводу незаконной добычи нефти и газа Российской Федерацией на территории Украины; подчеркивает возможную опасность использования Россией существующих нефтегазовых месторождений в Азовском море после достижения своей цели превращения его во внутреннее озеро в пределах Российской Федерации".

Также в Европарламенте отмечают, что Крымский мост построен незаконно. В документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста.

Также в Европарламенте приветствовали введение санкций в отношении шести компаний, причастных к строительству. В резолюции призвали Совет ЕС требовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

В резолюции говорится, что Россия, часто и в грубой форме, блокирует и проверяет корабли, которые идут через Керченский пролив в или из украинских портов.

В резолюции отдельно отметили, что города региона претерпели значительные экономические потери из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а ситуация на Азове еще больше усугубляет ситуацию.