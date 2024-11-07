Мир Трамп принял приглашение Байдена посетить Белый дом — The Associated Pressociated Press

2024-11-07 19:15

 

Трамп стал новоизбранным американским президентом.

Окружение Трампа говорит, что принял приглашение президента Байдена встретиться в Белом доме, чтобы обсудить переход президента.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на штаб Трампа.

Дата еще не объявлена, но Стивен Ченг, директор по коммуникациям Трампа, сказал, что это "произойдет в ближайшее время".

Ченг сказал, что Трамп очень оценил поздравительный звонок Байдена в среду.

Напомним, что Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Ранее он заявлял о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность. Пока крупные букмекеры открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп достичь этой цели.

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