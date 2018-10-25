Политика В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова

2018-10-25 19:00 180

Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова. Такое решение огласил на заседании Европарламента в четверг председатель ЕП Антонио Таяни.

“Было решено вручить премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он получит премию за свои мужество и решительность”, — подчеркнул Таяни.

Церемония награждения должна состояться в Страсбурге 12 декабря.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

В конце сентября в Европейском парламенте назвали Сенцова одним из номинантов на премию Сахарова за свободу мысли, а 5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.

Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Как сообщалось ранее, среди других финалистов премии Сахарова были 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.