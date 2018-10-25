Политика В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова

2018-10-25 19:00 180

 

Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова. Такое решение огласил на заседании Европарламента в четверг председатель ЕП Антонио Таяни.

“Было решено вручить премию украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он получит премию за свои мужество и решительность”, — подчеркнул Таяни.

Церемония награждения должна состояться в Страсбурге 12 декабря.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

В конце сентября в Европейском парламенте назвали Сенцова одним из номинантов на премию Сахарова за свободу мысли, а 5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.

Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Как сообщалось ранее, среди других финалистов премии Сахарова были 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.

Еще по теме

Адвокат о Сенцове: Ему сказали, что из него сделают овощ

2018-10-06 14:00 2109

Обмен Сенцова на россиян: у Путина сделали заявление

2018-10-01 19:30 1686

Украина требует допустить своих врачей к Сенцову

2018-09-30 11:30 1065

Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу

2018-09-29 11:30 1230

Еще новости в разделе "Политика"

В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова

2018-10-25 19:00 180

Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту

2018-10-25 16:30 255

В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану

2018-10-25 14:43 225

МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф

2018-10-25 13:14 369
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова 2018-10-25 19:00 180
Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту 2018-10-25 16:30 255
В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану 2018-10-25 14:43 225
МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф 2018-10-25 13:14 369

Лента

20:00 Стало известно содержимое бомб, разосланных политикам США
19:30 Грядет повышение цен: в Украине ухудшили прогноз по инфляции
19:00 В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова
18:30 В декабре украинцы будут отдыхать 11 дней
фото 18:00 В Сети нашли китайского двойника президента России
17:30 Снег перед потеплением: украинцам рассказали о погоде на выходные
17:00 ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали
16:30 Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту
15:45 На выходных Украина переходит на зимнее время - переводим на час назад
15:16 Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку